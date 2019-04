“Espero que seja a melhor semana das nossas vidas”. Milhares de alunos partem para viagens de finalistas

Mais de 150 autocarros com estudantes do 12º ano partem, nos próximos dias, para as viagens de finalistas. O número é avançado, à Renascença, por algumas das agências que organizam estas viagens que têm o sul de Espanha como o destino mais procurado.

Vasco Miguel é um dos vários finalistas da Escola Secundária Augusto Gomes, de Matosinhos, que viajam, já este sábado, para Marina D’Or, em Espanha. A expetativa á alta: “Espero que seja a melhor semana das nossas vidas”. Mesmo assim, reconhece que foi preciso convencer os pais que, de início “não estavam totalmente de acordo”. Mas, diz Vasco, “eles sabem que eu sou responsável e que consigo ir sem me acontecer nada de mal”.

Foram, também, as promessas de bom comportamento que convenceram os pais de Pedro Carreiras, porque “nos anos anteriores aconteceram coisas mais desagradáveis”. “Os meus pais deixaram-me ir, mas alertando que tenho de ser responsável”, conta à Renascença.

A Confederação Nacional das Associações de Pais lembra que cabe aos encarregados de educação fazer os necessários alertas. Jorge Ascensão, presidente da CONFAP, sublinha que a responsabilidade não é das escolas, se algo de menos expectável acontecer, uma vez que o contrato é feito entre os alunos e as agências de viagens, sem intervenção das direções dos estabelecimentos de ensino.

Contratos a que os pais devem estar atentos, “para perceber se vai mesmo alguém a acompanhar os estudantes e para salvaguardar os seguros caso algo aconteça”.

A GNR vai estar atenta e marcar presença junto à fronteira, em “Vilar Formoso, Caia e Vila Real de Santo António”, para fiscalizar os autocarros, “não só para deteção de substâncias ilícitas, mas também para verificar o estado dos veículos, para garantir uma viagem tranquila”, explica o Major Pedro Ramos à Renascença.

Um pouco por todo o país a GNR tem em marcha a Operação Spring Break 2019, que entra agora na segunda fase. Na primeira, os militares da GNR levaram a acabo ações de sensibilização nas escolas.

Nesta altura não está, ainda, definido qual o contingente da Guarda Nacional Republicana que vai estar nas estradas. No entanto, números de 2018 revelam que 110 autocarros destas viagens de finalistas foram fiscalizados. No terreno, estiveram quase 100 elementos da GNR.