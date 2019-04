Benfica ou Krasnodar. Futuro de Chiquinho decidido até hoje

O Benfica tem até esta sexta-feira para decidir se avança para a recompra de Chiquinho, médio do Moreirense, segundo avança o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, o Moreirense terá recebido uma proposta de nove milhões do Krasnodar. No entanto, o Benfica, que vendeu o médio ao clube minhoto no início da temporada, ficou com 50% do passe e pondera fazer regressar o jogador à Luz, face à grande temporada que está a desempenhar.

A avançar para a recompra, o Benfica terá de pagar 4,5 milhões de euros ao Moreirense, valor que o clube encaixaria com os 50% da venda para o Krasnodar. Em qualquer um dos cenários, o Moreirense prepara-se para bater o seu recorde de receita numa só venda, depois de Ghilas, em 2013, ter rumado ao FC Porto por 3,8 milhões.

Apesar do Benfica poder acionar essa cláusula de recompra, a última palavra é de Chiquinho, que terá o poder de decisão em relação ao seu futuro. O médio de 23 anos soma nove golos e oito assistências em 31 jogos disputados.