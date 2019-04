Rui Costa apita o dérbi do Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou o árbitro Rui Costa para apitar a partida desta sexta-feira, entre Boavista e FC Porto.

O árbitro de 42 anos da AF Porto será auxiliado por Tiago Costa e Nuno Manso, com Fábio Melo a desempenhar a função de quarto árbitro.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, estará Bruno Esteves como videoárbitro, assistido na função por Paulo Ramos.

Rui Costa vai ajuizar a terceira partida do FC Porto esta temporada, depois de ter estado na vitória caseira por 3-1 contra o Nacional, no dia 7 de janeiro, e no empate a zero no terreno do Vitória de Guimarães, no dia 3 de fevereiro. Este será igualmente o terceiro jogo do Boavista esta época com Rui Miguel no apito, depois de ter ajuizado o empate por 1-1 no terreno do Feirense, na terceira jornada, e a na pesada derrota por 5-1 no Estádio da Luz, com o Benfica, a 29 de janeiro.

O dérbi portuense entre FC Porto e Boavista arranca esta sexta-feira, na partida inaugural da 28ª jornada da I Liga, no Estádio do Dragão, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.