Bruno Fernandes não pensa em deixar o Sporting. "Já estou num grande clube europeu"

Bruno Fernandes não pensa em deixar o Sporting. A garantia é dada pelo próprio, em entrevista ao jornal "Record", que recorda que tem mais quatro anos de contrato com o clube leonino:

"O meu foco está no Sporting. Nunca escondi o sonho de jogar nos grandes clubes e nas melhores competições, nas melhores ligas. Mas, neste momento, já estou num grande clube europeu e quero dar tudo o que tiver, enquanto estiver aqui. Até ao dia de ir embora, vou dar tudo pelo Sporting", diz.

Vários gigantes do futebol europeu estarão interessados no camisola "8" dos leões, que soma 26 golos e 14 assistências em 45 jogos disputados esta temporada. Bruno Fernandes chuta os rumores para o lado, assim como uma eventual renovação de contrato com o Sporting: "É sempre muito bom ver o seu nome associado a grandes clubes, mas muito se fala e pouco se faz. A renovação também não é algo para se falar agora, porque tenho mais quatro anos de contrato".

Bruno Fernandes fez o golo que, na última quarta-feira, garantiu a passagem do Sporting à final da Taça de Portugal. O internacional português destaca a importância da qualificação e recorda os incidentes do ano passado, no ataque em Alcochete, em véspera de jogo contra o Aves:

"Hoje, como capitão, e ultrapassando aquilo que aconteceu no ano passado, estar no Jamor significa muito. Queremos estar lá para tentar trazer o que achámos que poderia ter sido nosso o ano passado. Faremos de tudo para trazer a Taça", rematou.