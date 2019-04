O nome de Bruno continua nas manchetes

Bruno Fernandes é o homem do momento no futebol português. O craque do Sporting continua a ser a figura dominante nas primeiras páginas dos jornais desportivos.

Esta sexta-feira, o Record faz manchete com palavras do médio leonino - "Já estou num grande europeu" - enquanto A Bola põe Jorge Jesus a falar "do jogador que foi buscar a Itália". Diz o técnico: "Bruno é o jackpot do Sporting." Por sua vez, O Jogo apresenta "Os onze rankings de Bruno", procurando explicar com números aquilo que os adeptos vêem a cada jogo.

O destaque maior do diário desportivo do Porto vai, contudo, para o FC Porto. "Os pilares da época 2019/20" é o título de um trabalho que antecipa a próxima temporada. O diário garante que "FC Porto fecha a porta a Danilo e Felipe", que serão capitães na próxima época.

Os três jornais destacam ainda a lesão de Gabriel, que só voltará a jogar depois do verão, e o facto do FC Porto-Boavista desta sexta-feira ser conduzido pelos adjuntos, face aos castigos aplicados a Conceição e Vidigal.