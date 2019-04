Fim de semana de chuva e frio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta sexta-feira, sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de queda de neve acima dos 800/1.000 metros. O aviso laranja nestes cinco distritos vai estar em vigor até às 11h00 de domingo.

Para sábado e domingo, há previsão de chuva em todo o território de Portugal Continental e nalgumas ilhas dos Açores. O aguaceiros poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada.

As temperaturas vão manter-se baixas durante o fim de semana. Bragança e Guarda vão registar mínimas de 1ºC no sábado. O IPMA alerta para a possibilidade de formação de gelo durante a madrugada em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro.

Em Portugal continental, as máximas variam entre os 6ºC na Guarda e os 16ºC em Faro. Em Lisboa a temperatura máxima será de 14ºC no sábado e 17ºC no domingo. O Porto vai chegar aos 13ºC no sábado e 14ºC no domingo.



No domingo, há uma ligeira subida de temperatura. O arquipélago da Madeira será a zona mais quente do país, com máximas a rondar os 21ºC.

Segundo o IPMA, o vento será moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (30 a 50 km/h) no litoral e nas terras altas. Na tarde de sábado podem registar-se rajadas até 70 km/h.