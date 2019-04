Senador republicano diz que Trump é "idiota" por afirmar que eólicas causam cancro

Na noite de terça-feira, durante um jantar do Comité Nacional Republicano, Donald Trump declarou que o som das turbinas eólicas provoca cancro.

Um senador republicano eleito pelo Estado do Iowa exprimiu esta quinta-feira a sua irritação com o que considerou ser um comentário "idiota" do Presidente norte-americano sobre a energia eólica.

O senador Chuck Grassley afirmou, durante uma conferência telefónica com jornalistas realizada hoje, que os comentários de Trump eram, antes de tudo, "idiotas", não mostrando "muito respeito" por Grassley, "'avô' do sistema de crédito fiscal para a energia eólica".

Grassley, de 85 anos, foi decisivo há 26 anos na aprovação de um crédito fiscal federal, que incentivou o desenvolvimento da energia eólica.

O Estado do Iowa lidera a produção de energia eólica nos EUA, com mais de quatro mil turbinas.

Questionado sobre a afirmação de Trump, a governadora estadual, a republicana Kim Reynolds, escusou-se a fazer comentários, mas salientou que o Iowa produz 40% da sua eletricidade a partir do vento.