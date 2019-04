Congresso "Your Future" tenta ajudar o ex-atleta a encontrar um novo início

O maior obstáculo ao novo rumo do ex-atleta

Paralelamente ao congresso, haverá “teaser talks” com profissionais da saúde – de condição física, nutrição, psicologia, fisioterapia e medicina desportiva, “muitos deles também ex-atletas hoje com uma carreira nessas áreas” –, com o propósito de abordar algumas vertentes do fim de carreira de um atleta, como as partes financeira, psicológica e da saúde.



Para Inês Caetano, o maior entrave do atleta à reintegração na sociedade é “sobretudo ele próprio”. Há atletas que, "em termos de objetivos, estão completamente perdidos" e não se veem a ser bons em mais nada. Outros "têm objetivos definidos, mas não sabem como alcançá-los".

"O congresso e as 'teaser talks' vão ajudar a trazer uma perspetiva positiva na questão da transição de carreira, que traz novos objetivos e a possibilidade de o atleta ser, até, campeão num outra profissão, numa outra área profissional dentro ou fora do desporto", reforça Inês Caetano.



O congresso "Your Future" realiza-se em Portimão, entre sexta-feira e sábado. No final do primeiro dia, os ex-atletas presentes jogarão uma partida de futebol, e que serão angariados bens alimentares para a população do Algarve, através de uma parceria com o Banco Alimentar.

Consulte o programa do evento.