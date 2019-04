Oliveirense tropeça, Benfica chega-se à frente

A Oliveirense perdeu no Dragão Caixa mas ainda lidera o campeonato nacional de basquetebol.

Os campeões nacionais chegaram ao intervalo com 23 pontos de vantagem sobre os azuis e brancos (25-48). No terceiro período, o FC Porto recuperou a maior parte do atraso fazendo 34 pontos contra 13 da Oliveirense.

Já o Benfica regressou aos triunfos. Nos Açores, a equipa de Carlos Lisboa ganhou por 15 pontos de avanço.

BASQUETEBOL - 2ª Fase - Grupo A

4ª Jornada

Lusitânia 76-91 Benfica

FC Porto 81-79 Oliveirense

Terceira – Ovarense (d5abr 21h00)

Classificação

1- Oliveirense 50 pontos

2- Benfica 48

3- FC Porto 46

4- Ovarense 38

5- Lusitânia 38

6- Terceira 35