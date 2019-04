Sugestão de Costa ao Parlamento pode ser inconstitucional

O primeiro-ministro, António Costa, respondeu às críticas sobre nomeações de familiares de governantes por membros do governo com um desafio ao Parlamento. Mas a sugestão que deu – de o Parlamento discutir e impor regras claras na matéria – pode ser inconstitucional, de acordo com deputados da comissão parlamentar para a transparência ouvidos pela Renascença.

Segundo a constituição, no número 2 do artigo 198, “é da exclusiva competência legislativa do Governo a matéria respeitante à sua própria organização e funcionamento”. Ou seja, só o Governo pode legislar sobre o seu próprio funcionamento, não pode ser o Parlamento a tornar lei regras sobre nomeações e organização governamental.

O assunto das nomeações familiares – e em concreto da nomeação de um primeiro por parte do agora ex-secretário de estado do Ambiente, Carlos Martins – foi levada ao debate quinzenal pelo PSD, com Fernando Negrão, o líder parlamentar a chamar ao assunto o “elefante na sala”.

Negrão referia-se aos vários casos que têm sido conhecidos de nomeações de familiares de governantes para gabinetes no executivo ou para o aparelho do Estado.

Em resposta, Costa disse que as ligações familiares no exercício de cargos político é uma discussão " muito interessante", mas considerou que "é totalmente novo" e surgiu agora em vésperas de eleições.

O primeiro-ministro lamentou que, "porventura", nunca tenha sido discutido na comissão parlamentar da Transparência em três anos de trabalho "qual deve ser o grau de limitação dos direitos dos familiares de qualquer titular de cargo político". E defendeu que essa discussão deve ser feita.

"Gostava de um critério claro e uniforme -- já não digo para governos anteriores, porque esses já lá vão -, mas para o atual governo e futuros governos", disse o primeiro-ministro, sugerindo que poderia ser precisamente a comissão da Transparência a defini-lo e que deveria também ser aplicado aos governos Regionais e municipais.

Contudo, nem o Parlamento pode por iniciativa própria legislar para os órgãos das regiões autónomas e muito menos pode legislar sobre o funcionamento do Governo. Devido ao princípio da separação dos poderes, a Assembleia da República não pode pronunciar-se sobre a orgânica do Governo (o numero de ministérios, de secretária de estado, a sua hierarquia …), nem o seu funcionamento (onde se inclui as regras para nomeações).