Benfica confirma venda de Jiménez ao Wolverhampton por 38 milhões de euros

O Benfica confirmou a venda de Raúl Jiménez ao Wolverhampton Wanderers, esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O clube explica, como já era conhecido, fruto da oficialização por parte do Wolves, que os ingleses exerceram a opção de compra para a aquisição a título definitivo do avançado mexicano, de 27 anos, pelo montante de 38 milhões de euros.

Este valor acresce aos três milhões já tinha pagado pelo empréstimo, no verão, até ao final da temporada. Ou seja, no total, o Benfica encaixa 41 milhões de euros com Raúl Jiménez.

Jiménez deixa, em definitivo, o Benfica, clube que representou entre 2015 e 2018 e pelo qual apontou 31 golos em 120 jogos oficiais disputados.

O mexicano tem sido um dos jogadores mais importantes na época de regresso do Wolves à Premier League: leva 15 golos e oito assistências em 37 jogos disputados. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo é a principal sensação desta temporada e ocupa, atualmente, o sétimo lugar do campeonato, com 47 pontos amealhados.