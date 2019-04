João Domingues chega aos "quartos" do Challenger de Alicante

O tenista português João Domingues apurou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final do Challenger de Alicante, em Espanha.

O número três nacional, 232.º classificado do "ranking" ATP, beneficiou da desistência do checo Lukas Rosol , 132.º da hierarquia e antigo "top-30" mundial, além de oitavo cabeça-de-série do torneio, para seguir em frente sem se cansar demasiado. A verdade é que, por altura do abandono de Rosol, Domingues vencia o duelo, com 7-6(2) e 3-0 a favor.

Continua, assim, a demanda vitoriosa e imbatível em Alicante de João Domingues, que ainda não perdeu um único "set". Na sexta-feira, vai tentar surpreender o espanhol Pablo Andújar, número 70 do mundo e primeiro cabeça-de-série da prova, para garantir as meias-finais.

O outro português em prova, Pedro Sousa, que também já se apurou para os quartos de final, vai defrontar o dominicano Jose Hernandez-Fernandez, 277.º ATP. Sousa, 103.º do mundo, é terceiro cabeça-de-série.