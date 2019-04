Sevilha derrota e tira Alavés da zona europeia

O Sevilha recebeu e bate o Alavés, esta quarta-feira, por 2-0. Resultado que permitiu à equipa de Daniel Carriço, titular, e André Silva, suplente utilizado, substituir os bascos nos lugares de acesso à Liga Europa.

Os andaluzes adiantaram-se no marcador, aos 41 minutos, com muita arte: Roque Mesa aproveitou um cruzamento atrasado de Sarabia para, na passada, enviar a bola ao canto superior da baliza defendida por Pacheco, que pouco mais pôde fazer do que ficar a olhar para bola.

O segundo golo, apesar do domínio do Sevilha, surgiu tarde. Ao minuto 80, contra-ataque perfeito: Munir (que ganhou o lugar a André Silva) encontrou Ben Yedder no meio e o francês abriu, na direita, para Sarabia, que recebeu, olhou e colocou a bola fora do alcance do guarda-redes.

Com isto, o Sevilha ultrapassou o Alavés e ascendeu à sexta posição da LaLiga, com mais dois pontos que os bascos e os mesmos pontos do Valência, que é quinto classificado. Além disso, fica a um ponto do Getafe, que ocupa o quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.