Diana Durães e Ana Catarina Monteiro com mínimos para os Jogos Olímpicos

As nadadoras Diana Durães (Benfica), nos 1.500 metros livres, e Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), nos 200 metros mariposa, conseguiram os mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Esta quinta-feira, em Coimbra, as atletas fizeram 16:31.16 e 2:08.40 minutos, respetivamente.

As duas nadadoras vão estrear-se em Jogos Olímpicos.

Estes tempos dão também passagem para o Campeonato do Mundo 2019, que vai decorrer de 22 a 28 de julho, na Coreia do Sul.

Aos jornalistas, Diana Durães, de 22 anos, referiu que "não há palavras para descrever o que sinto pelos mínimos para os Jogos Olímpicos, mas quero dar um passo de cada vez e agora vou focar-me no Campeonato do Mundo, que era o meu objetivo da época".

Já Ana Catarina Monteiro referiu que "ter conseguido os mínimos nesta prova dá-me uma liberdade muito grande para me focar a 100% no Campeonato do Mundo".