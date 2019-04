Sub-17. Portugal defronta Islândia, Hungria e Rússia

Realizou-se esta quinta-feira o sorteio da fase final do Europeu de sub-17. Portugal está no grupo C.

A equipa das quinas defronta Islândia, Hungria e Rússia.

A prova vai decorrer entre 3 e 19 de maio na República da Irlanda. A Holanda é a detentora do título.

Grupos:

Grupo A: República da Irlanda, Bélgica, República Checa, Grécia

Grupo B: Holanda, França, Inglaterra, Suécia

Grupo C: Islândia, Portugal, Hungria, Rússia

Grupo D: Espanha, Itália, Alemanha, Áustria