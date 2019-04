Papa destaca médicos em zonas de guerra. “Arriscam a vida para salvar a vida dos outros”

“São pessoas sábias, corajosas, boas que, seguindo a sua vocação, trabalham em condições extremamente perigosas”, diz o Papa na mensagem em vídeo. Na edição de abril de “O Vídeo do Papa”, Francisco destaca a importância da presença dos profissionais de saúde em zonas de conflito, como “sinal de esperança e uma afirmação do lado misericordioso dos conflitos”.

O compromisso dos médicos “não assenta apenas nas sua competência técnica, mas principalmente na sua atitude compassiva e misericordiosa para com os que sofrem no corpo e na alma. A compaixão é, de certa forma, a alma da medicina. A compaixão não é ter pena, é padecer com”, disse o Papa Francisco num discurso dirigido a médicos espanhóis e latino-americanos, em 2016, no Vaticano.