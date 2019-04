Gabriel "não joga mais esta época"

O médio Gabriel contraiu uma “entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno” e "não joga mais esta época". É o que revela confirma o boletim clínico do Benfica, que foi atualizado há minutos.

O atleta encarnado lesionou-se no minuto 14 do dérbi com o Sporting para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal e saiu do estádio de muletas.

O clube não dá mais pormenores e resume tudo em duas frases: "O atleta Gabriel sofreu uma entorse no joelho esquerdo, da qual resultou lesão do ligamento lateral interno. O médio não joga mais nesta época."

O brasileiro tinha ganho protagonismo no 11 do Benfica desde a chegada de Bruno Lage.

[atualizado às 19h27]