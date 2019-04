O médio Gabriel contraiu uma “entorse no joelho esquerdo, com lesão no ligamento lateral interno”. É o que revela o boletim clínico do Benfica.

O período de paragem não foi revelado, mas pode estar em risco a época do jogador brasileiro.

O atleta encarnado lesionou-se no minuto 14 do dérbi com o Sporting para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.