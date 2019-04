WTCR

Tiago Monteiro volta aos carros de turismo de olhos postos no título

04 abr, 2019 - 16:59 • Redação com Lusa

A segunda edição da Taça do Mundo de Carros de Turismo arranca no fim-de-semana, com o piloto português "fisicamente a 150%" e um carro "bastante equilibrado".