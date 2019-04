Famílias e governos. Quando o Executivo de Cavaco nomeou 15 familiares de governantes

Quando estalou a chamada polémica dos laços familiares no Governo de António Costa, Cavaco Silva foi uma das personalidades da política portuguesa a insurgir-se contra as nomeações e a garantir que não tinha memória de ter havido familiares dentro dos seus Governos quando foi primeiro-ministro (entre 1985 e 1995).

“Como se tem vindo a e verificar, a prática de 'jobs for the boys' é muito negativa para o país e para os portugueses", referiu o antigo primeiro-ministro há uma semana. "No livro que escrevi em 2017, classifiquei as situações deste tipo como indecorosas."



Marcelo Rebelo de Sousa, seu sucessor na presidência da República, foi quem potenciou as declarações de Cavaco, ao ressaltar o "facto histórico" de que foi o seu antecessor, ainda enquanto Presidente, quem nomeou os quatro membros do atual Governo socialista com relações familiares a governantes.

"Já é a terceira vez que se fala nisso, é um ponto de facto que o Presidente Cavaco nomeou os quatro membros do Governo que têm relações familiares, em novembro [de 2015]", disse Marcelo em declarações à RTP. "Nomeou pensando, bem, que eram competentes e ninguém lhe perguntou nem questionou na altura, como não o questionou até hoje. É um facto histórico", ressaltou o atual chefe de Estado.

Uma semana depois, o caso das ligações familiares acaba de fazer a sua segunda baixa. Na quarta-feira, um adjunto do secretário de Estado do Ambiente demitiu-se do cargo que ocupava na tutela, após ter sido revelada a sua ligação de parentesco a Carlos Martins (são primos).

Esta quinta, foi a vez de o próprio Carlos Martins renunciar ao cargo de secretário de Estado, numa carta enviada à tutela a partir da Costa Rica, onde está em representação do Governo português.

Agora, e no rescaldo das demissões, o site "Polígrafo" vem recordar que um dos Governos de Cavaco chegou a integrar 11 mulheres de secretários de Estado e ministros, a par de outros quatro familiares diretos.

O caso foi abordado pelo extinto jornal "O Independente" na edição de 7 de Fevereiro de 1992, ia o país a meio da segunda maioria absoluta do PSD, ao leme de Cavaco Silva.

Intitulado "A Mulher do Próximo", o jornal apontava então os nomes de todos os familiares de governantes que integravam o executivo -- desde Maria dos Anjos Nogueira, mulher do poderoso ministro da Presidência e da Defesa Nacional, Fernando Nogueira, que foi colocada como adjunta do secretário de Estado da Saúde, José Martins Nunes, até Fátima Dias Loureiro, mulher de Dias Loureiro, então ministro da Administração Interna, que foi para adjunta de Pedro Santana Lopes.

O pedaço de memória política também é abordado pelo jornal "Público", na sua edição online, esta quinta-feira. "O [atual] caso está a incomodar os socialistas, que consideram que as nomeações familiares podem prejudicar o partido já nas eleições [europeias] de maio. Contudo, no seio do PS há também um sentimento de injustiça por estar a ser feita uma campanha negra sobre o caso, quando os casos de familiares no Conselho de Ministros eram conhecidos desde o início do Executivo - Eduardo Cabrita e a mulher Ana Paula Vitorino e Vieira da Silva e a filha Mariana Vieira da Silva."

Foi Ana Catarina Mendes, atual secretária-geral adjunta do PS, quem começou por recordar as ligações familiares do Governo de Cavaco, quando, num debate na SIC Notícias, recomendou ao ex-Presidente que fosse ler "O Independente" de 7 de fevereiro de 1992.

Nesse debate, a governante lembrou: "É uma investigação feita pelo doutor Paulo Portas [que na altura integrava a direcção do jornal], que revelava bem quais eram as escolhas do primeiro-ministro Cavaco Silva.”