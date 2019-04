"Pode ajudar-me?" A vaguear em estrada, rapaz diz ser criança que desapareceu há oito anos

“Até agora, só sabemos que tem 14 anos, que foi encontrado e que está com a polícia”, acrescentou Rowley. “Não queremos criar expectativas.”

“Temos recebido indicações de pessoas que o dizem ter avistado em diversas zonas, pelo que ainda não pudemos afirmar se se trata mesmo de Timmothy Pitzen”, disse aos jornalistas o sargento Bill Rowley, da polícia de Aurora (Illinois), terra natal do rapaz.

À mesma pessoa que abordou na estrada, o adolescente terá garantido que escapou a dois raptores na zona de Cincinnati, no estado do Ohio, e que correu duas horas até atravessar a fronteira para o Kentucky.

Na quarta-feira, um jovem de 14 anos apareceu a vaguear numa estrada do estado norte-americano de Kentucky. Estava à deriva, cansado e algo ansioso. Aproximou-se de um carro e pediu ajuda.

Timmothy Pitzen tinha seis anos de idade quando desapareceu, há quase oito anos. Na altura, estava com a mãe, com quem tinha ido passar uns dias em parques aquáticos e de aventura. Nunca mais ninguém soube dele. Até agora.

“Nunca será encontrado”, disse a mãe

O caso remonta a maio de 2011. Na manhã do dia 10 desse mês, o pai de Timmothy Pitzen foi levá-lo à escola. Pouco depois, por volta das 8h15, a mãe foi buscá-lo e iniciaram uma viagem de carro a doiso.

Passaram pelo jardim zoológico de Brookfield e passaram a noite num resort em Gurnee, ainda no estado de Illinois. No dia seguinte, partiram para outro resort já no estado de Wisconsin, onde foram avistdaos pelas 10h30.

Mais tarde, às 13h30, Amy Pitzen telefonou a várias pessoas da família, incluindo a sua mãe e cunhado, dizendo-lhes que ela e o filho estavam em segurança e não corriam perigo.

Amy não tinha avisado ninguém que ia buscar Timmothy à escola naquela manhã – a última vez que o pai viu o filho. Na corrente de telefonemas que fez no dia 11, Amy não conseguiu falar com o marido, que só deu conta do desaparecimento de Timmothy quando o foi buscar à escola e percebeu que ele não estava lá.

No mesmo dia, ao final da tarde, a mãe do menino foi vista em lojas de conveniência e numa mercearia, mas sozinha. Deu depois entrada no motel Rockford Inn, onde acabou por cometer suicídio. O corpo seria descoberto na manhã seguinte, pela empregada da limpeza.

Ao seu lado havia uma nota onde Amy pedia desculpa pela confusão que gerara e onde garantia que o filho estava com pessoas que gostavam muito dele. “Nunca será encontrado”, acrescentou.

A dúvida agora é: terá Timmothy Pitzen reaparecido depois de oito anos em paradeiro incerto? O FBI e a polícia de Cincinnati já estão a colaborar na investigação.