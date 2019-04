"Quintanilha, meu amor". E se escrevesse uma carta de amor à sua aldeia?

Na era digital, dos tweets, das SMS, e dos 'posts' nas redes sociais, poucos são os que pegam numa esferográfica para escrever o que quer que seja. Ora a organização do festival Quintanilha Rock quer inverter esta tendência e está a desafiar a comunidade local a escrever, à mão, uma carta de amor à sua aldeia.

“Quintanilha, meu amor” é o nome do projeto que, segundo Filipe Afonso, presidente da ArtiColado, associação responsável pela organização do Quintanilha Rock 2019, pretende “celebrar a relação poética e biográfica da comunidade com o seu espaço, aproximando-a ainda mais do festival”.

Algumas das cartas serão depois interpretadas por Cristiano Ramos e Leonor Afonso, numa performance com recurso a voz, guitarra elétrica, improvisação e manipulação dos sons. A totalidade das cartas irá dar lugar a uma instalação artística no Parque do Colado. O concerto terá lugar no dia inaugural do festival, junto à adega do Fanhascas.

O Quintanilha Rock está marcado para os dias 4, 5 e 6 de junho e promete agitar o Nordeste de Portugal com um cartaz que, apesar de ainda não estar fechado, conta já com nomes importantes do panorama da música nacional como Cassete Pirata, The Black Wizards, QUADRA, Whales e Fast Eddie Nelson. Confirmada está também a presença de Kings Of The Beach, banda que chega de Vigo.

Pelo palco vão passar ainda os brigantinos Raiva Rosa e Mariana Bragada (Meta) que, recentemente, marcou presença na final do Festival da Canção.

O festival ibérico apresenta ainda como novidade uma tarde dedicada à família, no dia de sábado.

Segundo Filipe Afonso, a ideia é “alargar e diversificar os públicos do Quintanilha Rock com várias iniciativas dirigidas a pais e filhos, numa abordagem transdisciplinar que inclui música, literatura e artes plásticas”.

“Queremos que esta edição seja um processo coletivo de descoberta de novas possibilidades artísticas e criativas a nível local", explica à Renascença. "Para isso, convocámos um vasto leque de artistas e organizações da região.”

O festival Quintanilha Rock vai na 18.ª edição. É uma iniciativa de uma associação de jovens da aldeia fronteiriça e, em edições anteriores, tem atraído milhares de pessoas à aldeia raiana de Quintanilha e ao Parque do Colado, junto ao Rio Maçãs.