Raul Silva operado ao joelho esquerdo

O Sporting de Braga anunciou, esta quinta-feira, que Raul Silva foi submetido a intervenção cirúrgica à lesão ligamentar no joelho esquerdo.

No site oficial, o clube comunicou que o central brasileiro já iniciou o processo de recuperação, "que o vai afastar dos relvados durante os próximos meses", cerca de seis, pelo que ficará fora das opções de Abel até ao arranque da próxima temporada.

Raul Silva saiu lesionado do jogo frente ao Vitória de Setúbal, a 16 de março, e os exames médicos confirmaram a grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Raul saiu de maca do relvado de jogo, aos 67 minutos, depois de um lance disputado com Claudemir.

Com esta lesão, Abel Ferreira apostou em Pablo para fazer parelha com Bruno Viana no eixo da defesa. Ricardo Ferreira, um dos capitães de equipa, continua lesionado, e Lucas Cunha ainda não foi opção esta temporada, apesar de integrar o plantel.