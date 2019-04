CMVM cria linha de apoio aos investidores sobre o Brexit

O supervisor dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou, esta quinta-feira, a criação de uma linha telefónica destinada a esclarecer os investidores e os operadores do mercado, no âmbito da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

O número de telefone é o +351 21 317 71 04 (linha não gratuita) . O atendimento está disponível entre as 9h30 e as 17 horas dos dias úteis.

Na última semana, a entidade supervisora já tinha lançado um endereço eletrónico - brexit@cmvm.pt – para o mesmo efeito: “tirar dúvidas sobre o Brexit a todas as pessoas individuais ou coletivas cuja atividade ou investimentos estejam no escopo da supervisão da CMVM”.

A CMVM disponibiliza ainda, na sua página, um dossier com informação útil sobre o Brexit, um conjunto de perguntas e respostas e um “guia de acolhimento a entidades gestoras de organismos de investimento coletivo no processo de autorização e registo em Portugal”.