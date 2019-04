O mundo tem hoje mais avós do que netos. "É um desafio"

Pela primeira vez na História, há mais idosos no mundo do que crianças. O facto é avançado pela ONU, segundo a qual há 705 milhões de pessoas com mais de 65 anos e 680 milhões com entre zero e quatro anos de idade.

Os números foram divulgados na quarta-feira pela Comissão para a População e Desenvolvimento da ONU e revelam um desequilíbrio populacional crescente, com impactos económicos acentuados.

As estimativas apontam que, até 2050, haja duas pessoas com mais de 65 anos para cada uma com entre os zero e os quatro anos.

Há décadas que os factos demonstram que as pessoas vivem cada vez mais, mas têm cada vez menos filhos.

"Caminhamos para uma sociedade com poucas crianças e muitos idosos, o que representa um desafio", alerta Christopher Murray, diretor do Instituto de Métricas de Saúde e Avaliação da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, em declarações à BBC.

Estimativas publicadas por Murray revelam que cerca de metade de todos os países do mundo estão a enfrentar uma redução da natalidade, o que significa que não haverá crianças suficientes para manter o ritmo de crescimento populacional.

Segundo o Banco Mundial, na década de 60 da década de 1990, a taxa de fecundidade era de quase cinco filhos por mulher e a esperança média de vida era de pouco mais de 52 anos.

Em 2017, a taxa caiu para 2,4 e a expectativa de vida ultrapassa os 72 anos.

O declínio e o envelhecimento das populações resultam em menos pessoas ativas, o que, por sua vez, pode levar a uma diminuição na produtividade económica, o que prejudica ainda mais o crescimento económico.

Países mais ricos são também os mais velhos

Em países desenvolvidos, as taxas de natalidade tendem a ser menores, por razões ligadas a “afluência económica”, ou seja, a educação dos filhos pode ser relativamente mais cara e as mulheres têm tendência a adiar a maternidade, pelo que acabam por ter menos filhos.

O Japão é um bom exemplo disso. Com uma expectativa de vida à nascença de quase 84 anos, a mais alta do mundo, a percentagem de população idosa era de 27% da população no ano passado – a maior taxa do mundo – enquanto a população com menos de cinco anos era de apenas 3,85%, segundo a ONU.

Já no Níger, o país mais fértil do mundo, cada mulher teve 7,2 filhos em 2017. Por outro lado, a taxa de mortalidade infantil é de 85 por cada mil nados-vivos, uma das mais altas do mundo.

Em Portugal, em 2016, nasceu 1,36 filhos por mulher, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mesmo ano, e de acordo com a mesma fonte, um em cada cinco portugueses tinha mais de 65 anos: 20,7% da população.

Segundo a ONU, o número de filhos necessário para garantir a substituição das gerações (o chamado “nível de reposição”), é de 2,1.

No entanto, os países com maior taxa de mortalidade infantil e menor expectativa de vida precisam de uma taxa de fertilidade de 2,3 bebés por mulher, um limiar atualmente alcançado por apenas 99 países.