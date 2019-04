Greve dos enfermeiros suspensa parcialmente

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros (Sindepor) suspendeu esta quinta-feira a greve dos enfermeiros até 16 de abril, uma semana depois de ter cancelado os primeiros três dias de paralisação programadas para o período de 2 a 30 deste mês.

A 28 de março, o Sindepor tinha argumentado que "não faria sentido estar num período de greve e a negociar ao mesmo tempo" com o Ministério da Saúde, tutelado por Marta Temido.

Para já, a anunciada paralisação total do trabalho, "abrangendo todos os turnos que comportam as 24 horas dos dias anunciados de forma ininterrupta", fica suspensa até meados de abril, enquanto decorrem as negociações.

[Em atualização]