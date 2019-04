Morreu investigador Jorge de Sá. Ministério do Trabalho manifesta pesar

O investigador Jorge de Sá, vice-presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades em representação da Associação Mutualista Montepio Geral, morreu hoje em Lisboa, confirmou fonte da Aximage-Comunicação e Imagem, empresa da qual era diretor.

Jorge de Sá era professor do ISCSP-Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e tinha sido eleito para a comissão executiva do Conselho Nacional de Economia Social (CNES).

O investigador estava desde janeiro de 2018 integrado no OBSERVARE, e entre 2010 e 2017 no Centro de Administração e Políticas Públicas (CAPP) do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL).

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em comunicado hoje divulgado, manifestou o seu "sentido pesar" pelo falecimento.

"O Professor Jorge de Sá dedicou parte da sua carreira ao estudo e à defesa do papel da Economia Social, tendo estado diretamente envolvido na criação de um novo quadro legal e institucional da Economia Social no nosso país, em particular no processo da recém-criada Confederação Portuguesa de Economia Social", afirma no comunicado.

O ministério diz ainda reconhecer ao investigador os "méritos para a valorização do setor" social em Portugal, endereçando à família e amigos "as mais sinceras condolências".