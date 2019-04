Pais não aceitam cancelamento das obras na secundária do Restelo

Verbas para requalificação da Escola Secundária do Restelo integravam um plano elaborado pela DGEST, mas foram transferidas para outra escola do agrupamento.

A associação de pais da Escola Secundária do Restelo não se conforma com o cancelamento das obras que estavam previstas para este ano, depois de as verbas afetas à requalificação do estabelecimento terem sido reorientadas para outra escola do agrupamento. “Nós não estamos contra a realização de obras na outra escola, mas lutamos muito para a requalificação da Secundária do Restelo e agora dizem-nos que as obras estão canceladas”, diz fonte da associação de pais à Renascença. Desde 2014 que a associação de pais e encarregados de educação da secundária do Restelo tem levado a cabo várias iniciativas para tentar pressionar o Ministério da Educação a fazer obras. Lançaram uma petição online, chamaram a atenção da Câmara de Lisboa, da junta de freguesia e conseguiram a visita de alguns deputados da Assembleia da República, que no ano passado aprovaram um projeto de resolução onde pediam a requalificação urgente da escola, bem como a “realização das obras indispensáveis à sua integral requalificação”.

A pressão surtiu efeito. No ano passado, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) elaborou um plano de obras para ser realizado em três anos, 2018, 2019 e 2020. Ainda em 2018, foram substituídas as coberturas que continham amianto e foram feitas obras de requalificação em vários pavilhões. Para este ano, o plano previa a substituição de estores (a maior parte não funciona), a intervenção nos laboratórios de Biologia e a requalificação total de outros pavilhões que ainda não foram alvo de intervenção. Só que nada disto vai ser feito. Patrícia Dias, da associação de pais, diz à Renascença que “tiveram conhecimento no mês de fevereiro de que as obras estavam canceladas, porque o dinheiro ia ser gasto para fazer obras noutra escola do mesmo agrupamento”. Os pais não põem em causa a urgência e a necessidade de fazer obras na Escola Paula Vicente, mas não aceitam que essas obras adiem ainda mais a requalificação da secundária.