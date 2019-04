Luís Castro sobre a eventual saída: "Se sentir que não estão felizes, dou o passo"

Luís Castro, treinador do Vitória de Guimarães, diz que continua a sentir o apoio da SAD, apesar do mau momento, mas garante que "dará o passo" para a saída, "se senti que as pessoas não estão felizes com o seu trabalho". Em conferência de imprensa, o técnico falou sobre a permanência no cargo:

"O prazer de trabalhar no Vitória acompanha-me desde o primeiro dia. Apoio da SAD? Acho que sim. Quando sentir que não deixo as pessoas felizes com o meu trabalho não é preciso ninguém me dizer nada, eu dou o passo. Mais importante do que eu é a instituição. O Vitória está sempre acima de qualquer interesse pessoal", começou por dizer.

O Vitória de Guimarães perdeu, na última jornada, no terreno do Santa Clara, e voltou a cair para o sexto lugar da I Liga, a três pontos do Moreirense. Luís Castro reconhece a instabilidade da equipa: "Infelizmente não temos tido uma constância que nos permita estar descansados. Não estamos a conseguir dar continuidade a exibições bem conseguidas, fundamentalmente nos jogos fora. Isso tem atrapalhado um pouco o nosso caminho".

Luís Castro comentou também o castigo de um jogo à porta fechada para o Vitória de Guimarães, e reconhece a desilusão que seria para os adeptos não poderem apoiar a equipa, até porque o próximo jogo terá um cariz solidário:

"O Vitória colocou uma providência cautelar. Os nossos adeptos merecem que joguemos em casa, têm sido dedicados. Seria uma desilusão para eles não jogarmos no D. Afonso Henriques. Gostaríamos de ver o estádio cheio para colaborarmos com Moçambique. Não coloco a questão de o jogo não se realizar em Guimarães".