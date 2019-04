Diga recuperado para o Benfica

Diga está de regresso aos treinos no Feirense e está apto para defrontar o Benfica, no domingo. O lateral-direito ficou fora do jogo com o Vitória de Setúbal, devido a um traumatismo no joelho direito, mas já está recuperado.

Filipe Martins só não conta com Flávio Ramos que cumpre um jogo de castigo, depois de ter sido expulso frente ao Vitória.

O Feirense está no último lugar da classificação e não vence há 25 jornadas. No domingo, às 17h30, terá pela frente o Benfica, líder da I Liga. O jogo tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.