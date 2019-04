Pressão aperta sobre Londres

Extensão curta ainda possível… mas pouco provável



O presidente da Comissão deixa o aviso. Uma curta extensão da data de saída do Reino Unido é possível, mas o Parlamento britânico tem que aprovar o acordo do Brexit até 12 de Abril. “Se o Reino Unido estiver em condições de aprovar o acordo de saída, com uma maioria viável, até 12 de Abril, a UE deverá, nesse caso, aceitar uma extensão até 22 de Maio. 12 de abril é última data possível para a aprovação. Se a Câmara dos Comuns não se pronunciar até lá, nenhuma extensão suplementar de curta duração será possível”, afirmou Jean-Claude Juncker, no plenário do Parlamento Europeu, onde foi fazer o ponto da situação com os eurodeputados.

O presidente da Comissão diz que conceder uma nova extensão da data de saída para lá de 12 de Abril, sem ter o acordo aprovado pelos deputados britânicos, iria pôr em causa o decurso normal das eleições para o Parlamento Europeu, assim como o bom funcionamento da União Europeia.

Juncker voltou a sublinhar que o acordo entre os 27 e o Reino Unido é um compromisso justo, apesar de já ter sido chumbado três vezes pela Câmara dos Comuns. Juncker alertou ainda que uma saída desordenada da UE é, nesta altura, o cenário mais provável: “Creio que um não acordo a 12 de Abril à meia noite tornou-se no cenário cada vez mais verisímil. Não é o que eu desejo. Mas fizemos por forma a que a União Europeia esteja preparada para isso. Preparámo-nos desde Dezembro de 2017”, afirmou o presidente da Comissão.

Os 27 deram todo o tempo e espaço necessários para o Reino Unido tomar uma decisão, diz Juncker, que mostra também abertura em relação ao futuro. A União Europeia está disponível para negociar com Londres várias opções: um acordo de comércio livre, uma união aduaneira ou a integração do país no Espaço Económico Europeu.

Juncker faz à Euranet um balanço do mandato

A pouco mais de um mês das Eleições Europeias, Jean-Claude Juncker presta contas pelo mandato à frente da Comissão Europeia. Numa entrevista à Euranet, nos estúdios em Bruxelas, Juncker falou do Brexit, mas também de alguns dos maiores problemas com que se debateu em Bruxelas.

Uma das maiores crises que a União Europeia passou recentemente foi a da migração e Juncker reconhece que esta questão era um grande desafio para a Comissão. Mas queixa-se de falta de colaboração e de solidariedade por parte de alguns Estados-membros: “A Europa baseia-se na solidariedade e compreensão uns pelos outros. Gostaria que todos os Estados-Membros, depois de terem decidido por maioria qualificada (no Conselho), cumprissem cuidadosamente a aplicação das normas jurídicas estabelecidas pelo Conselho de Ministros, com base numa sábia proposta da Comissão”.

Jean-Claude Juncker culpa, sobretudo o Governo húngaro pela relutância em ajudar a Itália, que foi o país que mais refugiados recebeu. Mas não deixa de criticar o Governo italiano pelas críticas que fez a Bruxelas. O presidente da Comissão lembra um plano feito especificamente para Itália que, entre fundos estruturais e medidas que geraram investimento, renderam aos italianos 130 mil milhões de euros. Juncker acusa mesmo os ministros italianos de serem mentirosos: “Nós demos à Itália (a propósito da pressão migratória), 130 mil milhões de euros. O plano Juncker na Itália gerou investimentos no valor de 63,3 mil milhões. Os fundos estruturais, o apoio europeu para revitalizar a economia italiana, somam mais de 44 mil milhões de euros, de modo que o total de apoio da UE à Itália chega a 130 mil milhões de euros. Existe um italiano, um único que saiba disso? Não. Porque um certo número de ministros italianos diz exatamente o contrário. Eles são mentirosos, mentirosos!”.

Já sobre o Brexit, Jean-Claude Juncker negou qualquer espírito de vingança na negociação com o Reino Unido. Apesar de recusar nomear e culpar alguém pela saída do Reino Unido da UE, criticou os “interesses míopes” do Partido Conservador, que não considerou o bem-estar de seus cidadãos. O presidente da Comissão diz mesmo que “o Governo britânico conservador tinha mais em mente os interesses do partido do que os interesses do país ou da Europa. Sempre me lembro de que David Cameron pediu que eu não aparecesse durante a campanha do referendo, porque, segundo ele, a Comissão era mais impopular no Reino Unido do que noutros países da EU.(…) Então, esta campanha do referendo não foi sequer uma campanha com argumentos. Os cidadãos britânicos nunca tiveram explicações sobre as consequências de uma saída”.

Ainda em jeito de balanço, sobre o alargamento da União Europeia a Leste, Juncker reconhece que o resultado não foi tão bom quanto se esperava: “É bastante óbvio hoje que os países, que conhecem um desenvolvimento diferente dos países da Europa Ocidental, não incorporaram o conjunto de regras na sua maneira de pensar o continente. Isso entristece-me. Mas estou a trabalhar para acabar com essa perigosa divisão entre a Europa Ocidental e a Oriental. A Europa não consiste em dois blocos. A Europa deve respirar com dois pulmões. Agora, também vai depender se esses dois pulmões desejam respirar juntos (ou não)”.