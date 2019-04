Sporting regressa aos treinos horas após a vitória no dérbi

O plantel do Sporting regressou aos treinos esta quinta-feira, poucas horas após a vitória no dérbi contra o Benfica, com os titulares a realizar apenas trabalho de recuperação física.

Renan Ribeiro, Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Jérémy Mathieu, Cristián Borja, Nemanja Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Raphinha, Acuña e Luiz Phellype ficaram-se pelo ginásio, enquanto que o restante plantel trabalhou no relvado de Alcochete, no arranque da preparação para a receção ao Rio Ave.

No boletim clínico continuam a figurar os nomes de Bas Dost, que realizou tratamento, e Rodrigo Battaglia, que fez tratamento e recuperação.

A equipa de Marcel Keizer volta a treinar na sexta-feira, às 10h30. O Sporting recebe o Rio Ave no domingo, às 20h00, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.