Pedro Sousa passa aos quartos de final em Alicante

Pedro Sousa está nos quartos de final do Challenger de Alicante, depois de ter batido Alejandro Davidovich Fokina na 3ª ronda do torneio espanhol. O tenista português, 103 do "ranking" mundial, venceu em três sets, por 6-2, 4-6 e 6-0.

O tenista espanhol, de 19 anos, ocupa o lugar 172 da classificação ATP. Pedro Sousa, número dois nacional, terá agora pela frente, na terra batida de Alicante, o dominicano Jose Hernandez-Hernandez, 277 do mundo. Hernandez afastou Alvaro Lopez San Martin (593) na eliminatória anterior.