Bruno de Carvalho ouvido a 14 de maio no caso de Alcochete

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, será ouvido em tribunal no dia 14 de maio, no âmbito do arranque da fase instrutória do caso do ataque em Alcochete, informou uma fonte judicial à Lusa.

O debate instrutório arranca no dia 13 de maio, dia em que serão ouvidos outros arguidos do caso. Bruno de Carvalho será ouvido às 14h00 do segundo dia da fase instrutória, véspera do dia que marca um ano do ataque.

Nesta fase do processo, o juiz de instrução criminal decidirá se o caso seguirá para julgamento, ou não. Esta fase, facultativa, foi requerida por mais de uma dezena dos 44 arguidos do caso, entre os quais Bruno de Carvalho e Bruno Jacinto, antigo oficial de ligação aos adeptos.

O início da fase de instrução estava marcado para dia 6 de abril, mas foi adiado pelo juíz Carlos Delca por razões de logística e de instalações.

Dos 44 arguidos do processo, 38 continuam sujeitos à medida de coação mais gravosa, em prisão preventiva. Bruno de Carvalho e o líder da claque "Juventude Leonina", Mustafá, encontram-se em liberdade, mas obrigados a apresentações diárias às autoridades.

Os arguidos que participaram diretamente no ataque são acusados da coautoria dos crimes de terrorismo, ameaça agravada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida e entrada em lugar vedado ao público.



Já Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto são acusados dos crimes de coautoria moral do ataque, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, detenção de arma proibida e crimes que são classificados como terrorismo. Mustafá é também acusado de um crime de tráfico de droga.

Na sucessão da invasão em Alcochete, após um treino na véspera da final da Taça de Portugal da temporada 2018/19, nove jogadores apresentaram rescisão por justa-causa com o clube leonino. Bruno Fernandes e Bas Dost foram os únicos que regressaram ao Sporting.

Daniel Podence (Olympiakos), William Carvalho (Bétis), Rui Patrício (Wolverhampton), Gelson Martins (Atlético de Madrid), Rafael Leão (Lille) e Rúben Ribeiro (Al Ain) não regressaram a Alvalade.

