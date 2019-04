Raúl Jiménez quer fazer história no Wolverhampton. O avançado mexicano deixou o Benfica, em definitivo, depois de uma temporada de empréstimo ao Wolves, clube onde acaba de rubricar contrato até 2023. Em declarações reproduzidas no site do clubes inglês, Jiménez partilhou as suas ambições:

"Quero fazer história neste clube. Com os meus colegas, quero colocar o Wolverhampton nos lugares de topo da Premier League. Todos temos essa ambição. Quero continuar a marcar golos e vai ser esse o meu principal objetivos", começou por dizer.

O mexicano diz-se "honrado" por ter assinado, em definitivo, pelo Wolves, e explica o motivo que o levou a continuar no clube liderado por Nuno Espírito Santo: "É uma grande honra fazer parte do clube, em definitivo. Tenho desfrutado da minha estadia, tem corrido tudo tão bem".

Jiménez elogiou a ligação com os adeptos do Wolves e o ambiente no Estádio Molineux: "Os adeptos dão-me uma motivação acrescida para continuar a dar o meu melhor. Quero continuar a fazer golos para que continuem a fazer músicas para mim".

O mexicano tem sido um dos jogadores mais importantes na época de regresso do Wolves à Premier League. No total, leva 15 golos e oito assistências em 37 jogos disputados. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo é a principal sensação desta temporada e ocupa, atualmente, o sétimo lugar do campeonato, com 47 pontos amealhados.

No total, o Benfica deverá encaixar cerca de 41 milhões de euros com Raúl Jiménez, depois do Wolverhampton ter desembolsado três milhões de euros apenas pela cedência do jogador, no início da temporada.