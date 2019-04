Secretário de Estado do Ambiente demite-se na sequência de polémica familiar

O secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, apresentou demissão esta quinta-feira, na sequência de uma polémica com um familiar que contratou para seu adjunto e que ontem renunciou ao cargo.

Em comunicado enviado às redações, o Governo informa que o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o primeiro-ministro, António Costa, já aceitaram a demissão.

No mesmo documento, é citada uma carta enviada pelo governante ao Executivo, na qual refere que tomou "conhecimento da polémica em torno da nomeação de um membro" do seu gabinete durante uma missão de trabalho à Costa Rica, onde está em representação do Governo português.

Leia a carta na íntegra:

"Estou em missão de trabalho no estrangeiro e tomei conhecimento da polémica em torno da nomeação de um membro da equipa do meu gabinete.

Ao longo destes anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor Primeiro-Ministro e ao senhor ministro”.

O “membro da equipa” em causa é Armindo dos Santos Alves, até quarta-feira adjunto de Carlos Martins e também seu primo. Exercia funções no gabinete desde 2016.

Carlos Martins é o 22.º secretário de Estado a abandonar o Governo liderado por António Costa.

Ministro agradece “empenho profissional e político”

Numa nota enviada à comunicação social, o ministro do Ambiente e da Transição Energética agradece “todo o empenho profissional e político” do secretário de Estado de quem aceitou a demissão.

João Pedro Matos Fernandes realça “os relevantes sucessos” de Carlos Martins, “conseguidos ao longo dos mais de três anos em funções”, como, por exemplo, “o processo de fusão dos sistemas municipais de gestão de águas, os novos planos de gestão de recursos hídricos, a condução do processo de adaptação do território às alterações climáticas e uma nova política de gestão para os resíduos sólidos urbanos, fundada nos princípios da economia circular”.

Na opinião do ministro, “a ação generosa e esclarecida do Carlos Martins foi de importância capital e deixa um legado de futuro que iremos continuar, desenvolver e aprofundar”.