Queixa contra administração Trump quer reativar programa de acolhimento de refugiados

O condado de San Diego deu entrada com uma queixa contra a administração de Donald Trump. San Diego acusa a Presidência de deixar milhares de requerentes de asilo sem ajuda e isolados.

Em causa está a decisão de Trump, tomada em outubro, que pôs fim ao programa de acolhimento de requerentes de asilo.

Com esta queixa, apresentada pelo Conselho de Supervisores do condado no Tribunal Distrital do sul da Califórnia, o condado pede que o tribunal emita uma ordem que obrigue o Governo federal a retomar o programa de acolhimento.

Os responsáveis locais dizem que o condado já gastou mais de 1,3 milhões de dólares para manter em funções um centro de abrigo aos requerentes de asilo.