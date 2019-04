Abusos sexuais. Papa condena mais um bispo norte-americano

A sala de imprensa da Santa Sé anunciou esta quinta-feira a condenação, após julgamento do último recurso, de D. Anthony Sablan Apuron, da arquidiocese de Agaña, na ilha pacífica de Guam.

O Tribunal da Congregação para a Doutrina da Fé, composto por cinco juízes, considerou o arcebispo culpado das acusações de abusos sexuais que lhes eram dirigidas.

A decisão da primeira instância foi assim confirmada, após recurso do arcebispo.

Anthony Sablan Apuron foi, por isso, condenado à “cessação do ofício” e proibido de residir na arquidiocese de Agaña, mesmo que de forma temporária. A estas penas soma-se a “proibição perpétua de usar as insígnias próprias do ofício de bispo”.

O caso levou o Papa Francisco a enviar o cardeal Raymond Burke à ilha do Pacífico para liderar as investigações. O arcebispo de Guam é acusado de ter abusado de rapazes durante os anos 70 do século XX.

Ainda nesta quinta-feira, e também na sequência de outro caso de abusos sexuais, o Vaticano anunciou a nomeação de um novo arcebispo para Washington: D. Wilton D. Gregory, de 71 anos, até agora responsável pela diocese de Atlanta.