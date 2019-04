Capristano censura comportamentos de Rafa, Bruno Fernandes, Acuña e Hugo Miguel

"Mau profissionalismo". É desta forma que José Manuel Capristano classifica os constantes protestos de Bruno Fernandes com o árbitro e a quezília em que Rafa Silva se viu envolvido já após o apito final e que levou à sua expulsão por duplo amarelo. O antigo dirigente dos encarnados estende, ainda, a etiqueta ao comportamento de Marcos Acuña.

Capristano começa por considerar que o extremo das águias jamais deveria ter ido atrás de Bruno Gaspar, que ao passar por ele, já com o jogo terminado, o terá provocado.

"Mau profissionalismo. O Rafa, apesar de ter sido provocado, deveria ter tido outro comportamento. Para não falar de Acuña, um indisciplinado nato, e do Bruno Fernandes, que, sendo um génio, está sempre a protestar com o árbitro, a fazer queixas ao árbitro e a envolver-se com o árbitro. Mas isto não belisca nada a vitória do Sporting. O Sporting ganhou bem", faz questão de acrescentar.



Numa análise, de forma geral, ao desafio que afastou o Benfica de um dos seus objetivos da temporada, Capristano admite que "foi frustrante". "A equipa perdeu regularidade e finalização é uma lacuna e tem influência no resultado", mas também não poupa Hugo Miguel: "disciplinarmente a arbitragem foi um desastre".

Após cair da Taça, o Benfica "vira-se agora para campeonato e Liga Europa. A próxima partida, para a ronda 28 da Primeira Liga, é domingo na casa do aflito Feirense. O ex-vice encarnado espera que "o Benfica não se deixe abalar com este, mau, resultado".