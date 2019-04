Boavista ou Liverpool? "O dérbi é mais importante para o FC Porto"

Mário Morgado, antigo jogador do FC Porto, classifica o dérbi frente ao Boavista, para o campeonato, mais importante do que a partida da próxima terça-feira, em Liverpool, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Nesse sentido, o antigo defesa esquerdo não antecipa grandes alterações e poupanças no onze inicial de Sérgio Conceição:

"Não há a mínima oportunidade para deslize no campeonato e ainda precisam de esperar pelo deslize do Benfica. Acho que o Sérgio Conceição não vai correr riscos, até porque o jogo com o Boavista é ainda mais importante do que o jogo contra o Liverpool", começou por dizer, em declarações a Bola Branca.

O FC Porto fez sete alterações na partida da Taça de Portugal frente ao Braga, em relação ao onze inicial que tinha alinhado na Pedreira para o campeonato. Morgado acredita que a elevada rotação foi uma cartada de risco, mas uma aposta ganha por parte do técnico do Porto:

"Nesta altura da época, é preciso alguma gestão para ter todos ao máximo nível e foi um risco que correu. Podia ter corrido bem pior, porque o Braga foi muito superior, mas foi uma cartada acertada, porque conseguiu até fazer com que alguns jogadores ganhassem ritmo para o fim da época".

Na sexta-feira, frente ao Boavista, o FC Porto não terá Felipe, que cumpre castigo após ter visto o nono amarelo no campeonato. Morgado não considera uma ausência de peso e olha para as opções de Pepe e Éder Militão:

"O Porto tem mais do que plantel suficiente para ter alternativas capazes. Não é um jogador que vai trazer problemas. Pepe e Militão são de enorme qualidade e tomara a todos os treinadores terem essas opções para fazer um onze com tanta qualidade".

Dérbi portuense sem treinadores no banco

Sérgio Conceição cumpre oito dias de castigo, após insultar um adepto do Braga, no último sábado, enquanto que Lito Vidigal, treinador do Boavista, cumpre um jogo de castigo, depois de ter sido expulso na última jornada contra o Belenenses. Morgado espera um dérbi "picante" e assinala a coincidência nos castigos:

"Olhamos para o histórico dos dois treinadores e não é a primeira vez que estão castigados, mas é uma coincidência interessante estarem em simultâneo. Assim nenhum se pode queixar porque o outro também não vai estar no banco. Espero um bom jogo e que vença o melhor. Estes dérbis costumam ser picantes e acesos e certamente será mais um assim", rematou.

O FC Porto-Boavista tem pontapé de saída marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.