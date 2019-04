Kayserispor vai avançar por Bernard. Jogador foi associado ao Sporting

O Kayserispor está interessado em contratar Bernard, a título definitivo. O médio ganês, cedido pelo Atlético de Madrid ao clube turco, tem contrato com os espanhóis por mais duas temporadas e foi recentemente associado ao Sporting. Bernard, que em Portugal representou o Vitória de Guimarães, seria um jogador a incluir nas negociações por Gelson Martins.

O cenário, no entanto, pode sofrer uma alteração, tendo em conta que o Atlético pode realizar encaixe com a transferência do médio, que nunca jogou pelo clube. "Ele tem mais dois anos de contrato com o Atlético e para nós só há uma possibilidade, que é comprá-lo, porque não queremos outro contrato de empréstimo. Estamos em condições de negociar o jogador a título definitivo, por isso vamos falar com o Atlético", disse o presidente do Kayserispor, Erol Bedi.

De acordo com o jornal espanhola "AS", o Besiktas também está interessado em Bernard, jogador que cumpre a segunda época na Turquia, depois de na temporada passada ter sido cedido ao Kasimpasa. O médio, de 24 anos, destacou-se no Vitória de Guimarães e em 2015 foi adquirido pelo Atlético. Nunca vestiu a camisola do clube em jogos oficiais e foi cedido, sucessivamente, a Getafe, Vitória de Guimarães, Kasimpasa e Kayserispor.