Wilton Gregory nomeado arcebispo de Washington após afastamento de McCarrick

Na Conferência Episcopal dos Estados Unidos da América, Wilton Gregory liderou o processo de desenvolvimento de diretrizes para o combate aos casos de abusos sexuais.

Em outubro de 2018, o Papa aceitara a renúncia do então arcebispo de Washington, cardeal Donald William Wuerl, de 77 anos. No momento da despedida, deixou votos de que a sua decisão pudesse abrir um novo capítulo centrado na “cura” e na construção do futuro da comunidade católica.

D. Donald William Wuerl foi um dos bispos questionados pelo relatório surgido em agosto sobre a gestão dos casos de abusos sexuais na Pensilvânia (EUA), um caso que motivou uma tomada de posição pública, por parte do Papa.

A renúncia aconteceu pouco depois de o Vaticano ter anunciado uma investigação sobre o caso do ex-cardeal Theodore McCarrick, também antigo arcebispo de Washington.