Garitano fica no Atlético Bilbau para lá do final da época

O Atlético Bilbau anunciou a renovação de contrato com o treinador Gaizka Garitano por uma temporada, num vínculo que é agora válido até ao final da próxima época, 2019/20.

Garitano assumiu o comando técnico do clube em dezembro, após o despedimento do argentino Eduardo Berizzo, que deixou o emblema basco muito perto da zona de despromoção, e terminava contrato no final desta época.

Desde que chegou ao cargo, Garitano perdeu apenas três jogos em 18 disputados, resultados que permitiram a ascensão ao oitavo lugar da liga espanhola, com 43 pontos, a apenas quatro pontos do quarto posto, lugar de qualificação para a Liga dos Campeões.

O técnico, de 43 anos, arrancou a temporada na equipa B do Atlético, depois de ter orientado o Eibar, Valladolid e Deportivo da Corunha.