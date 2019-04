Wolverhampton anuncia contratação em definitivo de Jiménez

O Wolverhampton anunciou, esta quinta-feira, que acionou a cláusula de compra do avançado mexicano Raúl Jiménez. Jiménez deixa, em definitivo, o Benfica, clube que representou entre 2015 e 2018 e apontou 31 golos em 120 jogos oficiais disputados.

Em janeiro, Jiménez já tinha demonstrado a sua vontade de continuar ao serviço do Wolves. "Estou muito feliz em Inglaterra. Estou a torcer para que o Wolverhampton me queira comprar", tinha afirmado, em declarações à Sport TV.

O mexicano tem sido um dos jogadores mais importantes na época de regresso do Wolves à Premier League. O mexicano leva 15 golos e oito assistências em 37 jogos disputados. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo é a principal sensação desta temporada e ocupa, atualmente, o sétimo lugar do campeonato, com 47 pontos amealhados.

No total, o Benfica deverá encaixar cerca de 41 milhões de euros com Raúl Jiménez, depois do Wolverhampton ter desembolsado três milhões de euros apenas pela cedência do jogador, no início da temporada.

[Em atualização]