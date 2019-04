Guardiola: "Se perdermos pontos, não vamos ser campeões"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, teme que um deslize na Premier League pode significar a entrega do título ao Liverpool. Em conferência de imprensa após a vitória, por 2-0, frente ao Cardiff, o técnico espanhol fala sobre a reta final do campeonato:

"Temos a sensação que se perdermos algum ponto, não vamos ser campeões. Não sei em que condições vamos chegar ao próximo jogo contra o Brighton [para a Taça de Inglaterra], mas hoje deveríamos ter feito mais golos contra o Cardiff, é um problema a resolver", disse.

Na reta final da temporada, os "citizens" vão jogar frente ao Crystal Palace (fora), Tottenham (casa), Manchester United (fora), Burnley (fora), Leicester City (fora) e Brighton (fora).

Com a vitória contra o Cardiff, com golos de Leroy Sané e Kevin De Bruyne, o Manchester City voltou ao topo da Premier League, com mais um ponto do que o Liverpool.