Sousa Cintra orgulhoso por ter recuperado Bruno Fernandes para o Sporting

Sousa Cintra está orgulhoso por ter recuperado Bruno Fernandes para o Sporting. Como líder da SAD, durante o período em que a comissão de gestão comandou o Sporting, Sousa Cintra foi o responsável pelas negociações que permitiram resgatar Bruno Fernandes, que tinha rescindido contrato na sequência das agressões na Academia de Alcochete.

O internacional português voltou a ser decisivo, desta feita na meia-final da Taça. Marcou o golo na Luz e voltou a marcar em Alvalade, no jogo da 2ª mão. O trabalho, sublinha Sousa Cintra em entrevista à Renascença, compensou.

"Estou muito feliz por ele estar a prestar um grande serviço ao Sporting mas também ao futebol português. É um grande talento e um orgulho para todos os sportinguistas. Eu próprio também estou orgulhoso. Deu-me algum trabalho para que ele viesse para o Sporting, mas essa foi sempre a vontade dele. Só tenho a dizer o melhor do Bruno, não só como jogador mas também como pessoa", refere.

"É um jogador que prestigia, não só o Sporting, mas o futebol português. É um grande craque. A jogar em Portugal é o melhor, tem uma qualidade fora de série", completa o antigo presidente dos leões.



No Jamor com toda a justiça

Sousa Cintra gostou da exibição do Sporting no jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal, e considera que o desfecho da eliminatória é justo.



"O Sporting jogou melhor, é uma vitória que não tem qualquer tipo de discussão. O Sporting entrou muito bem, os primeiros 15 minutos foram demolidores. A nossa equipa lutou até ao fim e quis sempre ganhar o jogo. Em momento algum baixou a intensidade e venceu com todo o mérito. Os sportinguistas estão de parabéns e os jogadores do Sporting estão de parabéns", anota.



Sousa Cintra considera que o Sporting tinha condições para fazer melhores campanhas no campeonato e na Liga Europa, mas ressalva que, caso o clube vença a Taça de Portugal, a temporada será positiva.

"O adversário [FC Porto] é forte, mas o Sporting tem a possibilidade de ganhar a Taça de Portugal e, se assim for, fará uma boa temporada. Será uma grande final. De resto, a época podia ter corrido melhor mas foi um ano com muita turbulência. Faremos o balanço no final, mas a equipa podia ter feito melhor no campeonato e na Liga Europa", concluiu.