Portugal ultrapassado pelo Uruguai no sexto lugar do "ranking" da FIFA

A seleção portuguesa caiu para o sétimo lugar do "ranking" mundial de seleções da FIFA, ultrapassada pelo Uruguai, na sucessão dos dois empates no arranque da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2020.

Portugal empatou, em casa, contra a Ucrânia e Sérvia, e soma 1607 pontos, menos sete do que na última atualização do "ranking", em fevereiro. O Uruguai, que venceu dois amigáveis contra o Usbequistão e Tailândia, soma agora 1616 pontos. Portugal e Uruguai mediram forças pela última vez em julho de 2018, nos oitavos de final do Mundial 2018, jogo que ditou a eliminação lusa.

Na frente continua a Bélgica, que venceu a Rússia e o Chipre, em jogos de qualificação para o Europeu 2020, e lidera com 1737 pontos, mais quatro do que a França, campeã mundial. O Brasil fecha o pódio, com 1676 pontos.

A Inglaterra, que venceu a República Checa e Montenegro, ultrapassou a Croácia no quarto posto da hierarquia. Suíça, 8º, Espanha, 9º, e Dinamarca, 10º, mantiveram as posições e fecham o "top-10".

A seleção argentina manteve o 11º lugar com 1580 pontos. Em recuperação está a Alemanha, campeã mundial em 2014, que subiu três posições e ocupa agora o 13º posto.

Os adversários de Portugal rumo ao Europeu 2020

Portugal disputa o grupo B de acesso ao Europeu 2020, com as seleções da Lituânia, Sérvia, Ucrânia e Luxemburgo.

A Ucrânia, que arrancou a qualificação com um empate no Estádio da Luz frente a Portugal e uma vitória contra o Luxemburgo, subiu três posições e ocupa a 27ª posição do "ranking", com 1493 pontos.

A Sérvia, que também empatou frente à seleção lusa, para além de um empate num particular contra a Alemanha, subiu dois postos, para 29º.

O Luxemburgo venceu a Lituânia e perdeu contra a Ucrânia, no último minuto, e subiu um lugar, para o 86º lugar. A Lituânia manteve a 132º posição do "ranking" e continua a ser a equipa pior classificada do "ranking" no grupo de Portugal.