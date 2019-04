Celtics complicam contas dos Heat

Os Boston Celtics venceram os Miami Heat, por 102-112, complicando as contas da equipa da Florida que está na luta por uma vaga no "play-off" da Conferência Este da NBA. Os Heat podiam aproveitar as derrotas dos Pistons e dos Nets, mas acabaram por não conseguir vencer o seu jogo e foram ultrapassados pelos Orlando Magic, que bateram os Knicks, e passaram a ocupar o último lugar de acesso à próxima fase da competição.

Gordon Hayward foi o melhor marcador do jogo, com 25 pontos. O antigo jogador dos Jazz continua a não ter lugar no cinco inicial de Boston, mas mantém estatuto de suplente de luxo. Irving, com 23 pontos, e Horford, com 21, também estiveram em destaque nos Celtics. Aron Baynes fez um duplo-duplo, com dez pontos e dez ressaltos.

Dion Waiters, com 21 pontos, foi o melhor marcador dos Heat. Whiteside fez um duplo-duplo, com 18 pontos e 15 ressaltos, e Bam Adebayo também, ao registar 12 pontos e 12 ressaltos.

Os Celtics já têm lugar garantido no "play-off". A equipa de Bostons está no quarto posto da Conferência Este, com 47 vitórias e 32 derrotas, o mesmo registo dos Indiana Pacers, quinto colocado. Os Heat está no nono posto, com 38 vitórias e 40 derrotas. Os Pistons (39 vitórias e 39 derrotas), os Nets e os Magic (39 vitórias e 40 derrotas) estão na luta com Miami.

NBA

Resultados

Detroit Pistons-Indiana Pacers, 89-108

Orlando Magic-New York Knicks, 114-100

Washington Wizards-Chicago Bulls, 114-115

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers, 130-122

Brooklyn Nets-Toronto Raptors, 105-115

Miami Heat-Boston Celtics, 102-112

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets, 109-115

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, 108-110

Denver Nuggets-San Antonio Spurs, 113-85

Phoenix Suns-Utah Jazz, 97-118

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies, 116-89

LA Clippers-Houston Rockets, 103-135