Bruno, Bruno, Bruno

O Record chama-lhe, simplesmente, "Brunão" e são essas as letras do título maior do diário. O Jogo hiperboliza de outra forma: "Super Mega Craque". Finalmente, mais contido, o jornal A Bola: "À boleia de Bruno".

As primeiras páginas dos diários desportivos desta quinta-feira têm um "dono": Bruno Fernandes. É a consequência do golo que garantiu ao Sporting a presença na final da Taça de Portugal.

Outras referências nas primeiras páginas vão para o FC Porto. "Alex tem Champions à vista", avança O Jogo, enquanto A Bola chama a atenção para o facto de Conceição atingir a centena de jogos no comando dos dragões. O Record, por sua vez, destaca palavras do técnico portista: "Não me deixam sentar no banco por viver a equipa de forma apaixonada."

O Sporting de Braga está também nas primeiras páginas. "Guerreiros não se calam", escreve A Bola. "Salvador e Fontelas em guerra aberta", titula o Record. "Salvador e Fontelas em rota de colisão", lê-se em O Jogo.