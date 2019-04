"Batalha de crânios". Porto é palco da maior competição de programação do mundo

Malek, Daniar e Mahdi acabam de chegar de uma visita guiada pelo centro histórico do Porto. “A cidade e muito bonita, tem muitos edifícios coloridos, passámos por uma torre com um relógio [Torre dos Clérigos] muito bonita”, atira Daniar Jarrous, de 23 anos.

As comparações com a cidade onde vivem, Homs, na Síria, são inevitáveis. “Há muito lixo. Tivemos mísseis que atingiram muitos edifícios, por isso existem muitas áreas destruídas”, conta Malek Hakki, de 23 anos.

Os três amigos estudam engenharia de software e tecnologias de informação (IT) na universidade de Al-Baaht, em Homs. Formam a Equipa Esparguete, uma das 135 que disputam a final do International Collegiate Programming Contest, o maior concurso de programação do mundo, que este ano se realiza no Porto.

“É uma competição entre universidades de todo o mundo. Estão aqui, na final, 135 equipas, de todos os continentes”, explica Fernando Silva, vice-reitor da Universidade do Porto.